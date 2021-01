Die starke Hinrunden-Bilanz konnte bei Union Berlin nicht übermäßig gefeiert werden. Nur drei Tage nach der knappen Niederlage in Leipzig steht die erste Rückrunden-Partie beim FC Augsburg an. Trainer Urs Fischer muss dabei seine Abwehr umbauen. Von Simon Wenzel

Möglich, dass Fischer in Augsburg nach der Sperre von Florian Hübner wieder auf eine Viererkette umstellt, mit Robin Knoche und Marvin Friedrich in der Innenverteidigung. Alternativ könnte Schlotterbeck den Platz von Hübner in der Dreierkette übernehmen. In der Offensive steht Sheraldo Becker vor seinem Comeback, er konnte am Freitag in Augsburg schon wieder komplett am Training teilnehmen, genauso wie der zuletzt angeschlagene Grischa Prömel. Trainer Urs Fischer äußerte sich optimistisch, dass beide gegen Augsburg zur Verfügung stehen.

Mehr Hoffnung machte da schon Neuzugang Leon Dajaku, der bei seinem halbstündigen Debüt einige gute Ansätze zeigte und sich bemühte, das Offensivspiel kreativer zu gestalten. Um in der strapaziösen englischen Woche nicht zu viel Zeit auf Reisen zu verbringen, ging es für die Eisernen direkt von Leipzig in den Süden, Richtung Ausgburg.

Augsburg hat die Überraschung gegen den FC Bayern denkbar knapp verpasst. Zugespitzt könnte man sagen: Um etwa zehn Zentimeter, denn so dick sind in etwa die Torpfosten in der Bundesliga. Und an so einem scheiterte Augsburgs Stürmer Finnbogason mit seinem Elfmeter. Das 0:1 gegen den Branchenprimus war für den FCA die dritte Niederlage in Serie, zum ersten Mal unter Trainer Heiko Herrlich haben sie so einen Negativlauf. Nur zwei der letzten zehn Ligaspiele konnten die Augsburger gewinnen.

Allerdings wird auch Unions Trainer Urs Fischer gesehen haben, dass die Schwaben in der zweiten Hälfte im Spiel gegen die Bayern stark spielten. Der Elfmeter war bei weitem nicht die einzige gute Torchance, ein Unentschieden wäre mögich gewesen. Dass die Augsburger es auch deutlich effektiver können, musste Union am ersten Spieltag dieser Saison erfahren: Das Hinspiel gewannn der FCA im Stadion An der Alten Försterei mit 3:1. Damals war vom aktuellen Höhenflug des 1. FC Union aber auch noch nicht viel zu erahnen.