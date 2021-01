Nach den Vorfällen im Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen (1:0) am Freitag ermittelt der Deutsche Fußball-Bund(DFB) nun gegen einen zweiten Berliner Spieler.

Wie der Verband am Montagabend mitteilte, leitete der DFB-Kontrollausschuss nicht nur ein Ermittlungsverfahren gegen Florian Hübner, sondern auch gegen Cedric Teuchert ein. Teuchert, der in der 88. Minute das Siegtor geschossen hatte, soll "mit zwei geäußerten Sprüchen gegen die Vorgaben der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung verstoßen haben", teilte das DFB-Gremium am Montagabend mit

Hübner steht im Verdacht, den Leverkusener Spieler Nadiem Amiri rassistisch beleidigt zu haben. Beide Berliner Spieler seien zu Stellungnahmen aufgefordert worden, so der DFB. Hübner hatte sich nach dem Spiel bei Amiri entschuldigt - dieser erklärte danach, die Sache sei für ihn "erledigt".