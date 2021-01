Berliner Eisbären kassieren Pleite in Iserlohn

2:5 in der DEL

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey-Liga am Dienstagabend eine deutliche Niederlage kassiert und damit ihren Spitzenplatz in der Nordgruppe verloren. Das Team von Trainer Serge Aubin unterlag bei den Iserlohn Rooster mit 2:5 (0:1, 2:2, 0:2).