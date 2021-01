Am 30. Januar veranstaltet der Berliner Fußball-Verband(BFV) die erste Landesverbands-Trophy an Spielkonsolen.



Ähnlich wie im Landespokal-Wettbewerb in der realen Welt ermitteln die angemeldeten Teams ihre besten Spielerinnen und Spieler. Dabei qualifizieren sich zwei Siegermannschaften an Xbox und Playstation 4 für die Vorrunde des DFB-ePokals. Das teilte der BFV[berliner-fussball.de] am Mittwoch mit. Interessierte können sich bis zum 25. Januar für das Turnier anmelden [extern]. Ein Team muss aus drei bis fünf eFootballspielenden bestehen.