Die Eisbären Berlin haben ihr Auswärtsspiel nach Overtime in Düsseldorf verloren. In der Gruppe Nord unterlag das Team von Trainer Serge Aubin mit 4:5(3:1, 0:0, 1:3, 0:1) und rutschte in der Tabelle auf Platz 2 ab. Für die Gäste trafen Kris Foucault, Pierre-Cedric Labrie, Marcel Noebels und Mark Zengerle.

Vor dem Spiel der Eisbären gegen die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft stand fest, dass eine Negativserie nach dem Ende der Partie beendet sein wird. Die Bundeshauptstädter konnten bis dahin in der Saison noch keinen Auswärtssieg erringen, die Landeshauptstädter keinen Heimsieg. Wie ernst es den Berlinern war, endlich Punkte aus der Ferne mitzubringen, zeigten sie sofort mit dem ersten Bully, dass die Eisbären für sich entschieden. Es folgte die erste sehr gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Doch der Pass von Marcel Noebels erreichte Lukas Reichel nicht. Mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers machten die Berliner es dann in der 5. Spielminute im Powerplay besser und Kris Foucault traf zum 50. Mal in der Deutschen Eishockeyliga.