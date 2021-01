Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstagabend verdient gegen die Kölner Haie mit 4:2 gewonnen (2:2, 0:0, 2:0). In einem durchschnittlichen Eishockeyspiel blieb es zumindest bis zum Schluss spannend. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weiter keine Zuschauer zugelassen, die Arena am Ostbahnhof blieb erneut leer.

Im ersten Drittel brachte ausgerechnet der Berliner Marcel Müller die Gäste zweimal in Führung, Eisbär Leon Pföderl glich beide Male aus. In der 51. Minute gelang Marcel Noebels der entscheidende Treffer. Lukas Reichel traf kurz vor dem Ende noch ins leere Tor, als die Kölner Ex-Eisbär Justin Pogge zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen hatten.