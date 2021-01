Die Eisbären Berlin haben auch ihr drittes Heimspiel in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und damit die Tabellenführung in der Nord-Gruppe der DEL zurückgewonnen. Am Freitagabend siegten die Hauptstädter gegen die Kölner Haie souverän mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Kris Foucault steuerte zwei Tore zum Erfolg der Berliner bei. Außerdem trafen Matt White, Parker Tuomie und Frank Hördler.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof gelang den Gastgebern ein Blitzstart. White traf bereits nach 44 Sekunden. Wenige Minuten später baute Tuomie den Vorsprung nach einem Sololauf aus. In einem intensiven Spiel hatten auch die Gäste durchaus einige Torchancen, vermochten diese aber nicht zu nutzen.