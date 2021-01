Die Eisbären Berlin müssen weiter auf ihren zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) warten. Am Sonntag verloren die Hauptstädter am 14. Spieltag bei den Grizzlys Wolfsburg in einem torreichen Duell mit 4:6 (0:3, 1:1, 3:2). Die Treffer von Leonhard Pföderl, Jonas Müller, Ryan McKiernan und Giovanni Fiore reichten den Berlinern nicht, weil sie sich schon in der Anfangsphase zu viele Fehler geleistet hatten.