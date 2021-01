Wettkämpfe in Heerenveen mit strengen Coronaregeln

Claudia Pechstein wird bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften (16.-17. Januar) im niederländischen Heerenveen nicht an den Start gehen. Die Athleten müssen während des Wettkampfwochenendes in eine strenge Corona-Blase. Drei Hotels wurden in Heerenveen angemietet. Von dort geht es direkt zur Wettkampfhalle. Jeder Kontakt zu Personen außerhalb der Blase ist verboten.

Die fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein will erst bei den Weltcups in Heerenveen (22.-24. Januar und 29.-31. Januar) starten und damit ihre internationale Wettkampfsaison beginnen.