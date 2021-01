Die Verletztenliste bei Union wird langsam übersichtlicher und damit hat Trainer Urs Fischer auch wieder mehr Auswahl zu Beginn der englischen Woche (Leverkusen H, Leipzig A, Augsburg A). Mittelfeldspieler Christian Gentner hat in den letzten Tagen das Mannschaftstraining absolviert. Ein Startelfeinsatz kommt allerdings noch zu früh. Als Joker nimmt Urs Fischer seinen erfahrensten Spieler aber sicher gerne mit in den Kader. Definitiv dabei im Aufgebot gegen Leverkusen ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Dreizehn Bundesligapartien hat die Leihgabe des SC Freiburg verletzungsbedingt verpasst. Nun könnte der jüngere Schlotterbeck-Bruder eine Alternative für Unions Dreierkette sein.

Der 1.FC Union ist weiterhin in bestechender Verfassung . Seit fünf Bundesliga-Spielen sind die Köpenicker ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) - das ist die zweitlängste Serie ihrer Bundesliga-Historie. Die längste gab es vom 2. bis 9. Spieltag dieser Saison, als man sogar achtmal unbesiegt blieb. Wer keinen Union-Treffer verpassen möchte, der sollte den Fernseher oder das Radio pünktlich einschalten. Union trifft nämlich von allen Bundesligisten am liebsten in der Anfangsviertelstunde.

Im 50. Bundesligaspiel der Union-Vereinsgeschichte treffen zwei der laufstärksten Teams der Liga aufeinander. Der 1. FC Union führt die Liga an, Leverkusen ist in dieser Statistik Dritter. Berlins Linksverteidiger Christopher Lenz kündigte ein kämpferisches Spiel an: "Es wird eklig für Leverkusen gegen uns, das haben die im Kopf."

In der vergangenen Saison musste sich Union in den beiden Ligaspielen und im Pokal der Werkself geschlagen geben. "Wir haben eine Entwicklung in den Spielen gegen Leverkusen gemacht", sagte Trainer Urs Fischer mit Stolz. "Im ersten Spiel hatten wir keine Chance (0:2), im Rückspiel war es offen, sie haben sehr spät getroffen (2:3). Im Pokal in Leverkusen hatten wir das Spiel unter Kontrolle bis zum Platzverweis von Lenz (1:3). Wir haben also noch was offen gegen sie." Bei Union haben sie in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt, das soll Bayer Leverkusen im Flutlichtspiel im Stadion An der Alten Försterei zu spüren bekommen.