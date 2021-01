Turbine bereitet sich aktuell auf die zweite Saisonhälfte vor. Um sich in der Defensive zu verstärken, hat der Frauen-Bundesligist die dänischen Zwillinge Sara und Karen Holmgaard verpflichtet. Die Schwestern sollen in Potsdam auch langfristig eine Rolle spielen.

So umschwärmt wie sie sind die jungen Zwillingsschwestern zwar noch nicht, wollen beim Frauen-Bundesligisten Turbine Potsdam aber den nächsten Schritt machen. "Turbine ist wirklich ein toller Verein", sagt Sara Holmgaard mit einem Strahlen.

Zudem verließ Mittelfeldspielerin Rieke Dieckmann den Verein. Für sie rückt die kopfballstarke Karen, die in der dänischen Nationalmannschaft im Mittelfeld spielt, aber auch als Innenverteidigerin eingesetzt werden kann, nach. "Sie haben Champions-League-Erfahrung in Hjørring sammeln dürfen. Sie werden uns direkt weiterhelfen, da bin ich mir hundertprozentig sicher", freut sich Coach Chahed über die Verstärkung.

Damit das gelingt, sollen sich die 21-Jährigen schnellstmöglich in ihrer neuen Heimat einleben - und eine Turbine-Spielerin kümmert sich besonders um sie. Landsfrau Karoline Smidt Nielsen hilft bei der Übersetzung und hat das Duo auch beim Umzug in die Potsdamer Wohnung unterstützt.

Am 31. Januar geht der Liga-Betrieb mit einem Nachholspiel gegen Werder Bremen weiter. Turbine ist aktuell Vierter - und peilt weiterhin den dritten Platz an, der in dieser Saison die Qualifikation für die Champions League bedeutet. Eine attraktive Perspektive, bei der auch die Holmgaard-Zwillinge eine Rolle spielen sollen. Denn ihre Verpflichtung setzte Trainer Sofian Chahed auch schon mit Blick auf die kommende Saison um. Und Sara und Karen Holmgaard könnten bestenfalls daran arbeiten, den Erfolgen des Top-Stars aus ihrem Heimatort nachzueifern.