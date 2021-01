Coronabedingt fällt beim FC Energie Cottbus die ganz große Feier mit Torte und Fanchoreographie aus, aber auch der ehemalige DDR-Oberligist aus der Lausitz erinnert in diesen Tagen an seine Gründung. Ab Ende 1965 wurden in der damaligen DDR die Fußballsektionen aus den Sportklubs herausgelöst - in Cottbus wurde dieser Akt am 31. Januar 1966 vollzogen. Auch wenn die tatsächliche Fußballtradtition des Klubs deutlich weiter zurück reicht, hat dieser Schritt von der Abteilung eines Gesamtvereins hin zum eigenständigen Fußballklub im Januar 1966 für viele Menschen rund um den FC Energie zurecht einen emotionalen Wert.

Als Betriebssportgemeinschaft war Energie praktisch die Fußballmannschaft des Kraftwerks Jänschwalde - und so natürlich der Verein der Arbeiter im Braunkohletagebau und der gesamten Energiewirtschaft im Bezirk Cottbus. Zu Beginn mussten die Fußballer sogar noch einen Tag in der Woche im Trägerbetrieb in Jänschwalde arbeiten. Doch später sahen sie das Kraftwerk nur noch dann von innen, erinnert sich Nikolinski, "wenn etwas vorgekommen ist. Dann ging es schon mal eine Woche ab ins Kraftwerk." Man hört am süffisanten Tonfall, dass er das im Vergleich zu den heute üblichen Geldstrafen für die sinnvollere Disziplinierungsmaßnahme hält.

Als Betriebssportgemeinschaft war Cottbus in der ehemaligen DDR nicht so hoch angesehen wie die reinen Fußballklubs etwa Dresden, Magdeburg oder der BFC Dynamo. Dort fand auch die Spitzenförderung statt, "also haben wir die besten Spieler nie halten können," so Nikolonski. Und davon gab es einige, die Jugendmannschaften der BSG gehörten meistens zu den stärksten in der DDR. Aber eher früher als später wurden herausragende Talente "deligiert", also in ein Leistungszentrum eingezogen. "Bevor die zum BFC deligiert wurden, hat man sie gründlich durchleuchtet. Wenn einer Westverwandtschaft hatte, durfte er bleiben", verweist der Ehemalige auf die Angst der DDR-Führung vor einer Flucht auf einer Europapokalreise.

In der Regel ging es für die BSG Energie mit dem Fahrstuhl bereits nach einem Jahr in der Oberliga schon wieder runter in die zweitklassige DDR-Liga. Besser als Platz sieben schloss Cottbus in der DDR-Oberliga nie ab, aber das reichte 1990 immerhin zur Qualifikation für die Teilnahme am UEFA Intertoto Cup. Zweimal, 1974 und 1982, scheiterte Energie erst im Halbfinale des FDGB-Pokals. Und doch hatten die Lausitzer in den späten Oberliga-Jahren hohe Zuschauerschnitte, in der Saison 1989/90 sogar den zweithöchsten im ganzen DDR-Fußball hinter Dynamo Dresden. Die heutige Haupttribüne war nach ihrer Eröffnung 1988 die größte freistehende Tribüne des Landes.