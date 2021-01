275 Mal spielte Kevin Kuranyi in der Bundesliga, erzielte dabei 111 Treffer. Der Torjäger von einst ist mittlerweile Spielerberater. Im Interview sagt er, was Hertha anders machen sollte und wie Corona seine Arbeit verändert.

Bis zum 1. Februar können die Vereine der Fußball Bundesliga neue Spieler verpflichten. Das bedeutet viel Arbeit für Manager und Spielerberater. Der frühere Nationalspieler Kevin Kuranyi betreut mit seiner Firma "22 Sportsmanagement" vor allen Dingen Fußballer in Deutschland, aber auch weltweit. rbb|24 hat ihn telefonisch in Dubai interviewt.

Kevin Kuranyi: Man kann sich persönlich kaum treffen, darf nicht in verschiedene Länder fliegen. Das meiste macht man am Telefon, per E-Mail oder Videokonferenz. Auch die finanzielle Lage der Vereine ist schwierig, sie schauen auf jeden Cent. Dadurch dauern Verhandlungen deutlich länger.

Corona einmal ausgeblendet: Wie läuft das in "normalen" Zeiten bei Ihnen?

Wenn es Interesse an einem unserer Spieler gibt, trifft man sich im Büro des Vereins. Man trifft sich mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer. Dann wird verhandelt. Dann trifft man sich noch einmal mit dem Spieler. Das ist leider alles ganz anders geworden.

Müssen Sie den Vereinen Videosequenzen mit den besten Szenen der Spieler schicken?

Die Ligen laufen normal weiter, deshalb wissen die Vereine, welche Qualitäten die Spieler haben, Videos muss ich da nicht schicken. Es gibt Scouting-Plattformen, da bekommt man die Leistungsdaten der Spieler heraus und auch sonst alle möglichen Informationen.

Welche Spieler betreuen Sie?

Wir haben viele Partnerschaften mit anderen Beratern. Die arbeiten in Brasilien, haben da ihre eigene Firma, wir haben Leute in Frankreich. Deren Spieler betreuen wir dann in Deutschland. Heißt: Alles was von der Firma in Deutschland gemacht wird, machen wir.