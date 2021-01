Bild: imagho/Schulze

Jubiläum des DDR-Rekordmeisters - 55 Jahre BFC Dynamo

31.01.21 | 11:50 Uhr

Wie viele ehemalige Ost-Klubs feierte auch der BFC Dynamo gerade seinen 55. Geburtstag. Der "FC Bayern München des Ostens" schrieb zu DDR-Zeiten die vermutlich spannendste Geschichte aller Vereine. Von Philipp Büchner

"Ich bin ja nur achtmal Meister geworden", sagt Frank Terletzki. Okay... derartig tiefstapeln können weltweit wohl nur wenige Fußballer. Zum Vergleich: Sogar Lothar Matthäus ist nur siebenmaliger Deutscher Meister. Doch das ist kein Understatement vom ehemaligen BFC-Kapitän, er möchte lediglich seinen Anteil an den zehn Meistertiteln in Folge (1979-88) präzisieren. Und der ist mit 91 Toren in 393 Spielen gewaltig. Der gängige Vergleich seines Ex-Vereins mit dem FC Bayern München kommt erst auf Nachfrage. "So kann man das sagen, ja."

In vielerlei Hinsicht trifft dieser Vergleich zu: Der BFC war der erfolgreichste Klub der DDR, stellte die meisten Nationalspieler und spielte folglich meistens den besten Fußball. Bei den Anhängern brachte das den Ost-Berlinern glühende Verehrung ein. Doch wenn es andererseits um die Ablehnung geht, steckt der BFC sogar die vielgeschmähten Bayern locker in die Tasche. "Stasiklub" winken die Anhänger nahezu aller anderen Vereine der DDR ab. Tatsächlich war der BFC Teil der Sportvereinigung Dynamo und als solches ein Verein der Sicherheitsorgane. "Wir waren aber gar kein Stasi-Verein! Der Träger war die Volkspolizei und die Spieler bei der Polizei angestellt", klärt Terletzki auf. Doch natürlich war da der Ehrenvorsitzende, Stasi-Chef Erich Mielke, der "die Hand draufhielt und wollte, dass der BFC immer Meister wurde", wie auch Terletzki einräumt.

Der BFC Dynamo in der DDR-Oberliga Gründungsdatum: 15. Januar 1966 Titel: 10x Meister, 3x FDGB-Pokalsieger Platzierung in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga: 2 (von 44) Bekannteste Spieler: Frank Terletzki, Rainer Ernst, Andreas Thom, Jürgen Bogs (Trainer) uvm.



Jeder wollte den BFC schlagen

Direkt nach der Gründung war der Berliner Fußball Club trotz einzelner Erfolge noch lange nicht der Spitzenklub, als der er gleichermaßen geliebt und verachtet wurde. "In den Anfangsjahren waren andere Klubs stärker," erklärt der Ex-Kapitän. "Dresden, Jena, Magdeburg." Nur die Wenigsten wissen wohl, dass in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga der FC Carl Zeiss Jena vor den Berlinern auf Platz eins liegt und das natürlich uneinholbar.

"Zu DEM Spitzenklub der DDR wurde der BFC erst mit dem Trainerwechsel auf Jürgen Bogs." 1977 war das. Die Berliner sollten von der politischen Führung gewollt das fußballerische Aushängeschild der DDR sein. Die Voraussetzungen mit dem Leistungszentrum, zu dem Talente anderer Vereine deligiert wurden, waren allemal gegeben. Auf der anderen Seite wurde der BFC somit auch zu dem Klub, den alle unbedingt schlagen wollten, "so wie heute jeder den FC Bayern schlagen möchte". Frank Terletzki erinnert sich nur zu gut an den Druck, dem er und seine Mitspieler ausgesetzt waren. "Wir haben mehr trainiert als alle anderen. Außenstehende können sich nicht vorstellen, was jeder einzelne leisten musste."

Rivalitäten: Union der geliebte Feind

Die gegenseitige Abneigung zwischen BFC-Fans und Unionern ist legendär und bis heute tief verwurzelt. Schon zu DDR-Zeiten waren die offenkundigen Gegenpole zwischen dem Arbeiterverein und dem Klub der Sicherheitsorgane zu extrem. Doch für Terletzki war diese Rivalität damals von außen hereingetragen worden. "Zwischen den Spielern gab es keine Feindseligkeiten. Wir haben uns immer gut verstanden. Ein besonders gutes Verhältnis hatte ich zum Beispiel schon immer zu Union-Legende Jimmy Hoge." Terletzkis Lieblingsspiele waren ohnehin immer die Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Union, spätestens als die ab 1976 stets im Berliner Stadion der Weltjugend in Mitte ausgetragen wurden. "Teilweise vor 35.000 Zuschauern, das war der Höhepunkt für uns Berliner."

Auch wenn die Wurzeln des Vereins bis in die Nachkriegszeit zurück reichen, gilt die Neugründung als reiner Berliner Fußballklub im Zuge der Herauslösung der Fußballsektionen aus den Vereinen im Januar 1966 als Gründung. Der gleichnamiger Nachfolger des DDR-Rekordmeisters spielt heute in der viertklassigen Regionalliga Nordost. Vor dem, was etwa Union oder der FC Energie Cottbus nach der Wende geleistet haben, zieht Terletzki den Hut. Ob sein Verein es jemals wieder ganz nach oben schafft? Die Frage beantwortet er nicht direkt, aber für unmöglich hält das der Ex-Kapitän nicht. Stattdessen spricht er über den Abstieg des Rekordmeisters, der wurmt Terletzki hörbar. "Man hat nach der Wende den Sprung in die Bundesliga versäumt. Ich war da nicht so drin, aber vielleicht hat man sich in der Phase auf den Lorbeeren ausgeruht."