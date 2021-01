Offensivtalent zum Medizincheck in Berlin

Der 1. FC Union steht kurz vor der Verpflichtung des 19-jährigen Leon Dajaku vom FC Bayern München, das bestätigte Union-Manager Oliver Ruhnert am Mittag in einer Medienrunde. Der Angreifer soll nach bestandenem Medizincheck am Sonntag vorgestellt werden.

Dajaku ist in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart groß geworden, wurde mit den Schwaben 2019 Deutscher A-Jugend-Pokalsieger und wechselte dann für 1,5 Millionen Euro zum FC Bayern München. Dort kam der Offensivspieler vor allen Dingen in Bayerns zweiter Mannschaft zum Einsatz, die mit Trainer Sebastian Hoeneß (jetzt in Hoffenheim) im vorigen Jahr Drittligameister wurde.