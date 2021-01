Innenverteidiger Florian Hübner hat sich am Montag im Training in einem Zweikampf schwerer verletzt, war am Mittag auf dem Weg in die Berliner Charité. Während die Offensiv-Spieler Joel Pohjanpalo, Max Kruse und Anthony Ujah weiter fehlen, könnte Routiniert Christian Gentner in den Kader zurückkehren. Der 35-Jährige defensive Mittelfeldmann hat den Großteil der Hinrunde wegen einer Wadenverletzung verpasst.

Unions Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert, sprach am Tag nach dem Spiel in einer Medienrunde davon, dass es "diese rassistische Aussage nicht gegeben habe. Der Spieler hat gesagt, er hat sich nicht so geäußert." Auch Pressesprecher Christian Arbeit sprach in der Pressekonferenz vor dem Spiel davon, dass "bisher niemand etwas Derartiges tatsächlich gehört" habe. Von Seiten von Bayer Leverkusen gab es den Verweis über Twitter, dass Nadiem Amiri die Entschuldigung des Union-Spielers angenommen habe. Der deutsche Nationalspieler wird mit den Worten zitiert: "Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt."

Zu klären ist ein Vorfall im Anschluss an den Treffer. Im Interview direkt nach der Partie berichtete der Leverkusener Jonathan Tah sichtlich mitgenommen und enttäuscht im ARD-Interview von einer rassistischen Äußerung eines Union-Profis in Richtung seines Mitspielers Nadiem Amiri. Er selbst habe die Worte nicht gehört, schilderte aber weiter, dass Amiri mit Worten - die Herkunft seiner Eltern betreffend - beleidigt worden sei und jetzt "mit Tränen in den Augen" in der Kabine sitze. Unions Pressesprecher Christian Arbeit reagierte und entschuldigte sich noch auf der Pressekonferenz nach der Partie. Urs Fischer hatte die Szene wegen der Rudelbildung nicht gesehen, wies aber darauf hin, dass der Vorfall zu klären sei und betonte: "Wenn das wirklich so sein sollte, dann entschuldige ich mich im Namen des Klubs. Das darf nicht geschehen."

Bei Minusgraden am vergangenen Freitagabend bezirzte das Team von Trainer Urs Fischer einmal mehr mit einer entsprechenden Laufleistung gegen schnelle und passsichere Leverkusener, ließ gerade in der zweiten Hälfte kaum etwas zu. Cedric Teuchert, nach etwas mehr als 20 Minuten für den verletzten Flügelstürmer Sheraldo Becker eingewechselt, arbeitete gut gegen den Ball - und traf dann nach gutem Abschluss und Anspiel erst den Innenpfosten und in der 88. Minute dann zum entscheidenden 1:0.

RB Leipzig ist definitiv ein Titel-Kandidat in dieser Spielzeit, überzeugt mit einer kompakten Defensive, gutem Pressing und spielerischer Klasse. Vor allem Außenbahnspieler Angelino ist in bestechender Form - sowohl in defensiver, als auch in offensiver Rolle. Der 24-Jährige Spanier glänzt als Vorbereiter und Torschütze. "Die Mannschaft hat eine große Qualität in allen Bereichen", analysiert Unions Coach Urs Fischer den kommenden Gegner. "Sei es von der physischen Seite her, wenn es um Geschwindigkeit geht, aber auch wenn es um die Spielanlage und Technik geht."

Ein Thema ist sicherlich die Chancenverwertung. RB macht teils zu wenig aus der Überlegenheit, hätte bei besserer Ausbeute sicherlich die in dieser Spielzeit nicht wie sonst so drückend überlegenen Bayern überholt. So belegt Leipzig Platz Zwei der Tabelle. "Sie sind ein Top-Kandidat für die Meisterschaft", so Fischer. Über Julian Nagelsmann, den Trainer von RasenBallsport, findet der Schweizer lobende Worte: "Ich kann vor allem seine Arbeit bewerten und die finde ich toll. Vor allem Leipzigs Spielweise, weil alles drin enthalten ist. Sie sind kompakt, können sich aus Drucksituationen lösen, haben nie Stress und sind variabel, wenn es um Systeme geht."