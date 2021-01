Anthony Ujah und Max Kruse fehlen weiter verletzt, die Einsätze von Flügelstürmer Sheraldo Becker, Mittelfeldspieler Grischa Prömel und Marius Bülter sind fraglich. "Die schlagen sich ein bisschen mit muskulären Dingen herum", so Trainer Urs Fischer am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Das Gute ist: keine strukturellen Verletzungen, aber bei diesen drei Jungs wird’s eng."

In Augsburg begannen die Köpenicker gegen einen tief stehenden Gegner druckvoll, eroberten viele Bälle im Mittelfeld. Problem: die letzte Konsequenz und Präzision im Spiel nach vorne - auch Teil der Videoanalyse am Tag nach dem Spiel. Dazu parierte Ex-Union-Keeper Rafal Gikiewicz einen Strafstoß von Marcus Ingvartsen und entschärfte klasse einen Schuss aus kurzer Distanz von Taiwo Awoniyi.

Union hat erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren. Beim 0:1 gegen RB Leipzig präsentierten sich die Eisernen defensiv kompakt, gut verschiebend gegen den Ball, nervten Rasenballsport gerade in der ersten Hälfte so richtig - aber das Team von Trainer Urs Fischer musste sich schlussendlich der spielerischen Power und Handlungsschnelligkeit der Leipziger geschlagen geben.

Hat ein bisschen Trubel. Erfolgscoach und Sympathieträger Marco Rose wird immer wieder mit dem vakanten Trainerposten bei Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, Stürmer Breel Embolo rückte ins Sichtfeld der Berichterstattung, weil er in der Nacht nach dem Spiel in Stuttgart von der Polizei in Essen angetroffen wurde. Von Seiten der Beamten heißt es, auf einer unerlaubten Party mit 23 Gästen, von Seiten Embolos, dass er sich in einer Wohnung mit zwei Freunden ein Basketballspiel angeschaut habe. So oder so, es folgte eine Entschuldigung des Spielers und eine Geldstrafe des Vereins.

Sportlich steht die Borussia mit 31 Punkten und Platz fünf in der Tabelle gut da, am vergangenen Spieltag gewannen die Fohlen am Ende einer spektakulären Partie mit 4:2 gegen Dortmund und sind somit im Jahr 2021 noch ungeschlagen. Gegen den BVB fielen drei der vier Treffer nach ruhenden Bällen, insgesamt gelangen der Mannschaft vom Niederrhein 16 Buden nach Standards - Bestwert in der Bundesliga. Der 1. FC Union hat mit elf Toren in dieser Rubrik ebenfalls eine gute Quote vorzuweisen.

Aber die Borussia ist auch aus dem Spiel heraus gefährlich. "Ich glaube, wenn Du Gladbach Räume zugestehst, dann hat die Mannschaft wirklich eine unheimliche Qualität, kommt gut in die Halbräume, öffnet dann auch immer wieder das Spiel und hat eine tolle Geschwindigkeit", so Fischer über die weiteren Qualitäten der Gladbacher. Union müsse mutig sein und Chancen kreieren, um die Defensive auch mal zu entlasten. Das Hinspiel endete übrigens mit einem 1:1.