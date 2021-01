Nach dem letztlich souveränen 3:0-Erfolg über Schalke 04 am vergangenen Wochenende wähnen sich Trainer Bruno Labbadia und seine Mannschaft in einem Aufwärtstrend. Gegen den Aufsteiger und Tabellen-Sechszehnten Arminia Bielefeld soll nun der nächste Sieg her. Es wäre allerdings das erste Mal in dieser Saison, dass der Alten Dame zwei Erfolge hintereinander gelängen.