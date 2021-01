HG Berlin Pankow Sonntag, 24.01.2021 | 18:12 Uhr

ich finde es schade, dass der arrogante Michel Preetz und der schöne Bruno Laberdiva nun nicht mehr für die Windbeutel GmbH & Co. KGaA wurschteln dürfen, wo sie doch so gut hingepasst haben.

Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es weiter so gehen kann, wenn ich lese, welche Namen als Nachfolger gehandelt werden. So ein Rangnik wird weiter für Spaß bei allen Sorgen, die nix mit dem Big Shitty Club am Hut haben. Musste ihn mehrmals in verschiedenen Situationen live erleben und sein Menschenbild passt, um die Mimöschen zu motivieren;-)