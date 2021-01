Matheus Cunha von Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss sich wegen einer möglichen Beleidigung verantworten. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilte der Verband am Montag auf seiner Webseite mit [dfb.de].

0:0 in Köln

Dem Brasilianer wird vorgeworfen, dass er gegen Ende der Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln (0:0) am vergangenen Samstag einen beleidigenden Spruch in Richtung der Kölner Trainerbank geäußert haben könnte. Der 21-Jährige soll den Kölner Co-Trainer Frank Kaspari nach einem Zwischenruf von der Bank mit einem englischen Schimpfwort beleidigt haben. Eine Ent-schuldigung erfolgte umgehend per Handschlag. Der DFB-Kontrollausschuss hat den Hertha-Spieler allerdings angeschrieben und zu einer Stellungnahme aufgefordert. Sobald die vorliegt und zusammen mit anderen Materialien ausgewertet wurde, entscheidet der DFB über den weiteren Fortgang.