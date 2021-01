Das erste Training soll das Trio Dardai/Neuendorf/Hamzagic am Dienstag leiten. Die erste schwere Aufgabe wartet am Samstag mit dem Spiel beim Tabellensechsten Eintracht Frankfurt. "Wir wollen am Dienstag jemanden auf dem Platz haben, der uns zusammenschweißt und in die Lage versetzt, am Wochenende bei Eintracht Frankfurt was zu holen", hatte Carsten Schmidt bereits am Sonntag nach der Entlassung von Bruno Labbadia betont.

Hertha BSC hatte einen Tag nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen am Samstag auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen und Monate reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Bruno Labbadia und dem langjährigen Manager Michael Preetz getrennt. Die sportliche Verantwortung und die bisherigen Aufgaben von Preetz soll Sportdirektor Arne Friedrich bis zum Sommer übernehmen.