"Nach den enttäuschenden Ergebnissen und der negativen sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen hat sich das Präsidium von Hertha BSC nach eingehenden Beratungen dazu entschlossen, sich mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer Sport Michael Preetz zu trennen", heißt es in der Mitteilung. "Auch auf der Position des Cheftrainers nimmt der Hauptstadtclub einen Wechsel vor", heißt es weiter.

Hertha BSC trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz. Entsprechende rbb-Informationen hat der Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag bestätigt. Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet.

Insgesamt stand Preetz seit 1996 in Diensten von Hertha BSC. Zunächst als Spieler, anschließend als Assistent von Manager Dieter Hoeneß, 2009 übernahm er die Geschäftsführung Sport schließlich selbst.

Bereits vor dem Spiel gegen Bremen hatte es vor dem Olympiastadion eine Demonstration gegen Preetz gegeben. Vor allem die weitestgehend glücklosen Transfers in der Windhorst-Ära werden Preetz vorgeworfen. In den eineinhalb Jahren seit dem Einstieg des Investors investierte Hertha fast 150 Millionen Euro in den Kader, das Ergebnis ist bislang ernüchternd.

Für Preetz endet nun eine zwölfjährige Ära als Manager von Hertha BSC. Zuletzt war er immer mehr in die Kritik geraten. Labbadia war bereits der 14. Trainer während seiner Amtszeit.

"Hertha BSC hat Michael Preetz viel zu verdanken. Er ist seit fast 25 Jahren eng mit unserem Verein verbunden, zunächst als Spieler und nunmehr seit fast zwölf Jahren auf der Position des Verantwortlichen im sportlichen Bereich", wird Hertha-Präsident Werner Gegenbauer in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Friedrich ist seit November 2019 in der Führungsetage des Klubs aktiv ist. Zunächst agierte er als "Performance Manager", seit letztem Sommer ist er Sportdirektor bei den Berlinern. Der ehemalige Hertha-Kapitän kennt den Verein gut, Friedrich spielte von 2002 bis 2010 bei den Blau-Weißen.

Bis zum Saisonende wird Arne Friedrich in seiner Funktion als Sportdirektor die Verantwortung im sportlichen Bereich bei Hertha BSC übernehmen. Ob er im Anschluss den Posten als Manager übernehmen wird, ist offen.

Auch auf der Trainerposition soll wohl ein alter Bekannter erneut die Leitung übernehmen. Als Nachfolger von Trainer Labbadia wird von mehreren Medien Pal Dardai ins Gespräch gebracht. Das Fachmagazin "kicker" berichtet, dass Dardai als Retter bis zum Sommer einspringen soll.

Carsten Schmidt, seit dem 1. Dezember Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hertha BSC, äußerte sich in einer Medienrunde am Sonntag nicht zu dem Gerücht. Man habe einen Plan, den man umsetzen wolle, erklärte Schmidt. "Am Dienstag wollen wir einen Trainer auf dem Trainingsplatz haben, der die Mannschaft zusammenschweißt", sagte Schmidt.

Der 44-jährige Dardai war bereits von 2015 bis 2019 Hertha-Cheftrainer, aktuell trainiert er die U16 des Vereins. 2019 hatte Manager Michael Preetz den Vertrag mit Dardai nicht verlängert und wollte so für eine Weiterentwicklung sorgen.

Bruno Labbadia hatte die Mannschaft erst Anfang April 2020 in der coronabedingten Spielpause der Vorsaison übernommen. Nach anfänglichem Aufschwung war zuletzt keine Weiterentwicklung mehr erkennbar. Nur vier Siege in 18 Bundesliga-Spielen in der laufenden Saison waren letztlich zu wenig.

Hertha steht vor den Sonntagsspielen in der Bundesliga auf dem 14. Tabellenplatz, nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang und sieben Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Bruno Labbadia hatte bereits nach dem Spiel gegen Werder Bremen im Interview im ZDF-Sportstudio gesagt: "Wir haben alle im Moment wenig Argumente."