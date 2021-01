Der ehemalige Geschäftsführer des Pay-TV-Senders Sky soll dazu beitragen, dass Hertha seine hohen sportlichen und wirtschaftlichen Ziele erreicht. "Wir sehen uns schon als eine Gruppe, die attackieren will, die positiv und mit Energie, Optimismus und Spaß nach vorne arbeiten will", sagte Schmidt.

Den größten finanziellen Schub gibt weiterhin Investor Lars Windhorst mit seiner Beteiligungsgesellschaft Tennor, mit der sich Geschäftsführer Schmidt bereits getroffen hat. "Wir haben ein sehr, sehr langes Gespräch geführt, auch zum Thema Kommunikation. Seitdem ist es deutlich ruhiger und besser geworden, so haben wir das auch für das neue Jahr vereinbart", sagte Schmidt. In der Vergangenheit hatte Windhorst seine Zielvorstellungen für Hertha oft deutlich ambitionierter formuliert als der Klub selbst.

Im vergangenen Winter hatte Hertha mit knapp 80 Millionen Euro so viel Geld ausgegeben wie kein anderer Klub in Europa. Sportlich blieben die Berliner aber dennoch hinter den Erwartungen zurück.

Ob für die Umsetzung der sportlichen Ziele in der laufenden Transferphase noch Verstärkung für das Fußball-Team von Trainer Bruno Labbadia kommt, ist noch nicht klar. In dieser Woche soll darüber beraten werden. Eines steht aber bereits fest: "Ein Transfer-Winter wie letztes Jahr wird sich nicht so schnell wiederholen", versicherte Schiller.

"Der Jahresausklang war anders als der Jahreseinstieg", merkte Schmidt optimistisch an und nannte den 3:0-Sieg gegen Schalke 04 "wichtig für alles, was wir uns für den Januar vorgenommen haben". Dort stehen für die Berliner noch fünf Ligaspiele an. Mit Bielefeld, Köln, Hoffenheim und Bremen sind gleich vier Gegner in der Tabelle unter Hertha BSC platziert. Diese Spiele sollten die Charlottenburger also gewinnen, wenn sie ihre guten Vorsätze erfüllen wollen.