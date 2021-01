Michael Preetz, an dem sich die größte Kritik entlädt, ist seit 2009 in seiner heutigen Funktion bei Hertha BSC tätig, die Fans werfen ihm die aktuelle sportliche Misere, aber auch die vielen Trainerwechsel und zwei Abstiege in der Vergangenheit vor. "Was er hier abgeliefert hat, in den knapp zwölf Jahren, ist langsam nur noch eine Katastrophe", sagt beispielsweise Bernhard Stadler, Vorsitzender des Hertha-Fanklubs "Fanclub Berlin e.V.".

Kalle Kohl, der bereits seit 50 Jahren Hertha-Anhänger ist, erklärte seine Teilnahme damit, ein "Zeichen setzen" zu wollen. Er blickt auch ein wenig neidisch in den Osten der Stadt zu Union Berlin: "Es gibt noch einen zweiten Klub in Berlin, der hat die Hälfte an Kapital, aber die haben eine Mannschaft und einen Ehrgeiz. Die spielen oben mit und wir, mit unseren großen Zielen, wo gurken wir rum? Wir spielen gegen den Abstieg." An einen Sieg gegen Bremen am Abend glaube er nicht.