Mit Pal Dardai, Arne Friedrich und Andreas Neuendorf hat Hertha die Verantwortung an drei Vereinslegenden übergeben. Allein weil sie die Hertha-DNA mitbringen, könnte jetzt wieder Ruhe einkehren. Mit Michael Preetz musste aber auch eine Identifikationsfigur gehen.

"Jeder braucht in seinen Reihen einen, der die Drecksarbeit macht", sagte Arne Friedrich 2008 nach einem Spiel mal über seinen damaligen Mitspieler Pal Dardai. Der Ungar war auf dem Platz ein Kämpfer. Einer, der immer alles reinwarf in die Partie. Was Herthas ehemaliger Kapitän Friedrich damals noch nicht ahnen konnte: Über 20 Jahre später bildet er gemeinsam mit Dardai das sportliches Führungsduo, das den Hauptstadtclub vor dem Abstieg bewahren soll.