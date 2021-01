1:3 in Frankfurt

Auch mit Pal Dardai an der Seitenlinie geht die Negativserie von Hertha BSC zunächst weiter. Am Samstagnachmittag unterlagen die Berliner beim Comeback des Ungarn mit 1:3 (0:0) bei Eintracht Frankfurt. Krzysztof Piatek hatte den Hauptstadt-Klub zwar in Führung gebracht (66.), doch André Silva (67., 90.+3/Elfmeter) und Martin Hinteregger (85.) drehten die Partie.

Die Startelf von Hertha BSC hatte nicht mehr viel mit der zu tun, für die sich Ex-Trainer Bruno Labbadia in der Vorwoche gegen Werder Bremen entschieden hatte. Dardai setzte bei seiner Rückkehr vielmehr auf einen einen Komplett-Umbau. Sechs Neue standen in der der Anfangsformation. Die prominenteste Änderung: Der 36-jährige Rune Jarstein erhielt im Tor den Vorzug vor dem bisherigen Stammkeeper Alexander Schwolow.

Viel zu tun bekam er zunächst nicht. Hertha war um Stabilität bemüht - und hatte damit auch Erfolg. Es war offenes Spiel ohne größere Höhepunkte. Im Strafraum der Berliner entschärfte Jordan Torunarigha eine Hereingabe von Filip Kostic, ehe es für Jarstein gefährlich werden konnte (11.). Eine Minute später hatte Luca Netz die erste Torannährung für Hertha. Der Youngster schoss jedoch aus spitzem Winkel mit viel Kraft und wenig Präzision am Pfosten vorbei.

Doch in der Folge drängte Frankfurt nach vorne und die Berliner in die eigene Hälfte. Die Entlastung für das Team von Pal Dardai wurde weniger, ja: sie war fast nicht mehr existent - und die Chancen für die Eintracht wurden größer. Jarstein stand nun immer wieder im Fokus und rechtfertigte mit starken Reflexen gegen Evan N’Dicka (21.), Daichi Kamada (28.) und André Silva (43.) seine Rückkehr in die erste Elf.

Nach der Pause gelang es Hertha, sich aus dem Dauerdruck zu befreien. Sie hatten nun mehr Ballbesitz, durch Krzysztof Piatek die erste gefährliche Szene (49.) - und suchten insgesamt selbstbewusster den Weg in die gegnerische Hälfte. Doch wie schon in der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Hausherren schnell wieder ein Übergewicht und die besseren Möglichkeiten. Allen voran beim Schuss von Kostic nach gut einer Stunde hatten die Berliner Glück: Der starke Jarstein wäre chancenlos gewesen, doch der (Außen-)Pfosten klärte.

In Führung ging jedoch kurz darauf überraschend Hertha: Matheus Cunha hatte sich durch den Strafraum gewühlt, Piatek gefunden und der traf zum 1:0 ins lange Eck. (66.) Der Jubel war groß, aber währte nicht lange. Denn nur eine Minute später bremste André Silva die blau-weiße Euphorie wieder. Nach einer Flanke von Kostic traf der 25-jährige Portugiese zum Ausgleich. (67.) Und es sollte noch bitterer für die Berliner kommen. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit drehte Frankfurt die Partie komplett. Hertha bekam einen Freistoß nicht gut geklärt, Almamy Touré flankte und Martin Hinteregger traf zum 2:1 für die Eintracht. Erneut André Silva sorgte per Foulfmeter in der Nachspielzeit für den Endstand. (90.+3.)