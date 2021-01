Ja, er hätte auch ganz anders laufen können, dieser Samstag des Pal Dardai. In Székesfehérvár, der barocken 'Stadt der Könige' in seiner ungarischen Heimat, spielte sein Sohn Palko - bei Hertha BSC bestens bekannt - am Abend in der Nemzeti Bajnokság, dem Fußball-Oberhaus des Landes. "Er hat sein Debüt in der ersten Elf gegen Honved Budapest", erzählte Dardai senior - und: "Da wäre ich hingegangen, hätte mir schön das Spiel angeguckt und ein bisschen gequatscht. Dann wäre ich nach Hause und hätte am Montag die U16 trainiert."

Hätte und wäre. Es war eine Geschichte im Konjunktiv. Statt gemütlichen Fußballbesuchs als Vater verbrachte Dardai den Nachmittag bekanntlich als Trainer im usseligen Frankfurter Schneeregen und konnte sich selbst nochmals vergewissern, wie schwer der Job ist, dem er sich seit Montag angenommen hat. Bei seinem Comeback auf der Trainerbank von Hertha BSC erlebte er - mit Kappe und eingepackt in eine dicke Jacke - ein 1:3 in Frankfurt und analysierte anschließend: "Für vier Trainingseinheiten war alles okay, nur das Ergebnis nicht."