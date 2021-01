Bild: imago images/Tilo Wiedensohler

Hertha-Boss unter Beobachtung - Wo Michael Preetz im Kader nachlegen sollte

15.01.21 | 16:36 Uhr

Die enttäuschenden Leistungen von Hertha BSC passen nicht zu den Erwartungen. Auch Geschäftsführer Sport Michael Preetz steht in der Kritik. Er ist für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Bisher geht seine Strategie nicht auf. Von Till Oppermann

15 Spiele, 16 Punkte, 12. Platz: Das ist graues Mittelmaß in der Bundesliga. Von der Euphorie nach dem Einstieg des Investors Lars Windhorst ist bei Hertha BSC nach anderthalb Jahren nicht viel geblieben. Auf dem Feld hat sich trotz Transferausgaben von über 150 Millionen Euro und vier Trainern seit der Demission von Vereinslegende Pal Dardai wenig getan. Geschäftsführer Sport Michael Preetz räumt ein: "Das ist ohne Frage ein enttäuschendes Ergebnis." Vom aktuellen Coach Bruno Labbadia sei man dennoch überzeugt - auch nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld.

Herthas Kader ist nicht ausgewogen

Für Preetz ist das in gewisser Hinsicht Selbstschutz. Wie die Berliner "Morgenpost" berichtet, soll der neue Vorsitzende der Geschäftsführung Carsten Schmidt eine vereinsinterne Umfrage durchführen. Die Fragen zielen wohl auch auf die Qualität der Arbeit von Preetz ab. Längst werfen Fans und Medien ihm die missglückten Trainerentscheidungen vor, Labbadia ist bereits der 14. Übungsleiter in Preetz' zwölfter Saison als Verantwortlicher. Eine erneute Kursänderung würde das Ansehen des Machers beschädigen. Zudem müsste er erstmal einen besseren Trainer finden. Denn Labbadia hat keinen einfachen Job. Besonders deutlich zeigte sich das in der 72. Minute des Gastspiels in Bielefeld. Obwohl der Aufsteiger 1:0 führte und Hertha offensiv wenig zustande brachte, wechselte er für die Schlussoffensive Luca Netz ein. Der 17-Jährige gilt zwar als hochtalentiert, ist allerdings eigentlich Linksverteidiger.

Bei einem Verein, der sich in den kommenden Jahren im oberen Drittel der Bundesliga etablieren will, erwartet man andere Alternativen. Hertha investierte viel, der Kader ist trotzdem unausgewogen. Wenn Preetz also betont, dass die neu zusammengestellte Mannschaft noch Zeit brauche, ist das nur die halbe Wahrheit. Ein Beispiel: Mit Netz, Maximilian Mittelstädt, Marvin Plattenhardt, Peter Pekarik, Lukas Klünter und Sommerneuzugang Deyovaisio Zeefuik stehen sechs Außenverteidiger für zwei Positionen zur Verfügung. Gleichzeitig fehlen die Flügelstürmer: Seit Monaten muss Matheus Cunha, Herthas gefährlichster Offensivspieler, auf der falschen Position spielen. Nicht umsonst soll eine Verstärkung auf der offensiven Außenbahn ganz oben auf der Labbadias Wunschliste stehen.

Preetz' Transferstrategie geht bisher nicht auf

Preetz konnte dem bisher nicht nachkommen. Unter anderem, weil der Investor Windhorst versprochene Zahlungen, die für Investitionen in neue Spieler vorgesehen waren, im Sommer verschob. Außerdem – so betonte der Geschäftsführer immer wieder – sei der Markt wegen der Corona-Pandemie schwierig gewesen, Vereine hätten unrealistische Ablösesummen und Spieler übertriebene Gehälter gefordert. Das Scouting erfordert kreative Lösungen, erklärt Preetz: "Die aktuellen Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie versuchen wir bestmöglich durch die aktuellen Sichtungs-Tools und andere Quellen auszugleichen." Klingt plausibel. Doch vergleicht man die Ausgabentabelle der Bundesliga mit der sportlichen Situation, zeigt sich ein anderes Bild. Denn was die gezahlten Ablösesummen vor der Saison betrifft ist Hertha Vierter - die Berliner stehen in der Bundesliga also acht Tabellenplätze schlechter da, als ihre Ausgaben im Ligavergleich erwarten ließen. Gerade wenn man bedenkt, dass Hertha BSC im Wintertransferfenster vor genau einem Jahr sogar Ausgabenweltmeister war, ist das zu wenig.

Die massiven Investitionen seit dem Einstieg von Windhorsts Tennor Holding folgen einem Plan, den Preetz in der SportBild erklärt: "Wir haben im Sommer aus Überzeugung einen Umbruch vollzogen." Ziel sei es gewesen, die Mannschaft zu verjüngen und zu verbessern. Ersteres ist gelungen. Der neue Torwart Alex Schwolow ist acht Jahre jünger als der degradierte Rune Jarstein. Auch die langjährigen Stützen Salomon Kalou, Vedad Ibisevic und Per Skjelbred, deren Verträge nicht verlängert wurden, waren im Schnitt 34,5 Jahre alt, als sie den Olympiapark verließen. Der Altersschnitt der sechs Neuzugänge aus dem Sommer beträgt 24 Jahre. Die Mannschaft ist jetzt jünger, aber noch hapert es an der Verbesserung. Lucas Tousart und Jhon Cordoba setzten Verletzungen außer Gefecht, Omar Alderete und Zeefuik müssen sich noch an die Liga gewöhnen. Einzig Schwolow und Matteo Guendouzi konnten bisher konstant überzeugen - schade, dass ausgerechnet der Lockenschopf aus dem Mittelfeld nur ausgeliehen ist und Hertha wohl im Sommer wieder verlassen wird.

"Es ist nichts ausgeschlossen"

Setzt Michael Preetz also auf die falsche Transferstrategie? Er gibt zu: "Der Kader muss weiterentwickelt werden." Auch die Transfers aus der Vorsaison zeigen, dass das mit einer bloßen Verjüngung nicht zwangsläufig gelingt. Während Cunha schnell unverzichtbar wurde, ist der inkonstante Lukebakio nur deshalb Stammspieler, weil die Alternativen fehlen. Der 25-Millionen-Stürmer Krysztof Piatek bleibt weiterhin ein Fremdkörper. Viele Spieler sind mit sich selbst und ihrer Leistung beschäftigt. Nach den Abgängen der Leitwölfe Ibisevic, Skjelbred, Kalou und Thomas Kraft fehlt ihnen dabei die mannschaftsinterne Führung. Labbadia stellt fest: "Wir sind eine leise Mannschaft" und klingt sehnsüchtig, wenn er über die Rückkehr des Dauerverletzten Santiago Ascasibar spricht. Der bringe Energie rein und: "Wir brauchen Spieler, die mutig sind." Das klingt wie ein Auftrag an seinen Chef.

Bislang ist der Umbruch in Herthas Kader erfolglos. Nach der enttäuschenden Hinrunde lastet Druck auf Michael Preetz, die Probleme anzugehen. Labbadias Ruf nach mutigen Spielern zeigt, dass die Mannschaft von gestandenen Profis zur Stabilisierung profitieren könnte. Die Lücke auf dem offensiven Flügeln und im defensiven Mittelfeld sollte geschlossen werden, um das sportliche Niveau zu erhöhen. Michael Preetz weiß das: "Unsere Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind immer geleitet von Bedarf, Marktsituation und finanziellen Möglichkeiten." Der Bedarf ist klar und von Herthas finanziellen Spielräumen träumen die meisten Manager in der Bundesliga. Sein neuer Chef Carsten Schmidt wird den Manager auch an seinem Erfolg in der restlichen Transferperiode messen. Preetz gibt sich in Bezug auf Transfers angriffslustig: "Ausgeschlossen ist dabei erst einmal nie etwas."

