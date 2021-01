Hertha BSC läuft weiter den Erwartungen hinterher. Bei einer Heimniederlage gegen Hoffenheim droht die schlechteste Hinrundenbilanz seit elf Jahren. Doch eine Personalie gibt Hoffnung: Überraschend kehrt Topscorer Matheus Cunha in die Startelf zurück.

Es folgt zwar keine Winterpause, trotzdem ist das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim die letzte Partie der Hinrunde für Hertha BSC. Die Berliner um Trainer Bruno Labbadia brauchen nach den schwachen Auftritten in Bielefeld (0:1) und Köln (0:0) dringend ein Erfolgserlebnis - auch um nicht mit der schwächsten Hinrundenbilanz seit elf Jahren dazustehen. Gegen die ebenfalls kriselnden Hoffenheimer können die Charlottenburger wieder auf ihren Hoffnungsträger zurückgreifen: Topscorer Matheus Cunha (sechs Tore, vier Vorlagen) kehrt nach überstandener Verletzung und Einwechslung in Köln etwas überraschend in die Startelf zurück.