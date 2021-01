Bild: imago images/Uwe Koch

Hertha BSC nach dem Hoffenheim-Spiel - Es ist kompliziert

20.01.21 | 08:20 Uhr

Auch gegen die bis dato drittschlechteste Abwehr der Liga kommt Hertha BSC nicht zum Tor-Erfolg, verliert gegen die TSG Hoffenheim mit 0:3. Ein noch viel größeres Problem als das nackte Ergebnis sind allerdings die Gründe dafür. Von Ilja Behnisch

Würde die Mannschaft von Hertha BSC mit sich selbst eine Beziehung führen, ihr Beziehungsstatus würde lauten: Es ist kompliziert. Dabei ist der Fußball ein einfaches Spiel, und oft genug ist auch einfach zu erklären, warum eine Mannschaft gewonnen hat oder eben nicht. Warum Hertha BSC an diesem Dienstagabend zum dritten Mal in Folge nicht gewonnen hat in der Bundesliga, lässt sich auf den ersten Blick mit der einfachsten aller Wahrheit beantworten: Weil die Mannschaft auch im dritten Spiel nacheinander kein Tor erzielt hat. Schaut man allerdings hinter das nackte Ergebnis muss man feststellen, jawohl: Es ist kompliziert. Ziemlich kompliziert.

Die Statistiken sprechen für die Hertha

Denn die 15 Spieler, die an diesem 17. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim insgesamt zum Einsatz kamen, sie wollten alle unbedingt, boten eine an sich engagierte Leistung. Und so ist es also viel schlimmer. Denn zu allem Überfluss ist den Spielern neben allem Willen auch immer wieder deutlich anzusehen, über welche Fähigkeiten sie verfügen. Allein, es brachte erneut nichts ein. Dabei sprachen die Zahlen, noch so eine Fußball-Wahrheit, für sie. Hertha hatte mehr Torschüsse (13:11), mehr gespielte Pässe (482:368), eine höhere Passquote (81:78 Prozent), mehr Ballbesitz (57:43 Prozent) und eine bessere Zweikampfquote (57:43 Prozent) als der Gast aus Baden-Württemberg. Dass es am Ende dennoch 0:3 stand? Eben: Es ist kompliziert.

Elf Fußballer auf der Suche nach einer Mannschaft

Auch, weil alles so einfach hätte sein können. Elfmeter in der zwölften Minute, nach einem Foulspiel an Jhon Cordoba. Als hätte jemand einen Brust- und Kopflöser bestellt. Und dann der Strafstoß: Schlecht geschossen von Krzysztof Piątek, gut gehalten von Oliver Baumann. Bis dahin und direkt im Anschluss wirkte Hertha wie jemand, der nach einem Schlüssel sucht für eine Tür, von der er nicht weiß, wo sie steht. Defensiv immerhin schien die Mannschaft von Bruno Labbadia den Gegner im Griff zu haben. Sie störten früh und zum Teil weit in der gegnerischen Hälfte, wenn sie dabei auch selten den Eindruck vermittelten, das als gemeinsame Anstrengung anzusehen. Womöglich war das aber auch taktisches Kalkül, denn immer wieder schien es, als verteidige Hertha über das komplette Feld in Manndeckung. Und gerade als sich die Frage aufdrängte, wie denn eigentlich der Gast aus Hoffenheim gedenke, seinerseits jemals ein Tor zu erzielen im Rahmen dieser Partie, spazierten Christoph Baumgartner und Sebastian Rudy in der 33. Minute durch die Berliner Hälfte, bis der Ex-Nationalspieler und ausgemachte Distanzschütze Rudy ohne größere Einwände zum satten Distanzschuss und Führungstreffer ansetzen durfte. Ein Nackenschlag, der Hertha sichtbar zusetzte und ein Phase nach sich zog, in der ein schnelles 0:2 nur mit Glück vermieden werden konnte. Und bald konnte man sich des Eindrucks nicht verwehren, elf individuell gute bis sehr gute Fußballer auf der Suche nach einer Mannschaft bestaunen zu können.

Probleme mit sich selbst

Und so fanden sich die Herthaner immer und immer wieder auf sich selbst und ihre Einzelaktion zurückgeworfen, an deren Ende ein ums andere Mal eine 50/50-Entscheidung auf sie wartete, die sie dermaßen regelmäßig zu ihren Ungunsten fällten, dass man sich fragen musste, ob das statistisch überhaupt möglich sei. Eine Frage, die sich vielleicht auch Matheus Cunha stellte, Herthas größte Hoffnung auf Besserung. Der kurz vor der Halbzeitpause einen Hoffenheimer Angriff zur Ecke klären konnte und sich anschließend mit der Hand über das Gesicht wischte, als wolle er alle Sorgen wegwischen. Aber sie blieben einfach da und das Gesicht: so leer. Auch in der zweiten Halbzeit versuchten Trainer und Mannschaft vieles. Es gelang mit Ausnahme von zwei, drei schönen Angriffen bis viel zu kurz vor Schluss kaum etwas. Weil die Mannschaft im System mit verkappter Mittelfeld-Raute und zwei Stürmer zu fremdeln scheint. Weil für ein System mit Außenstürmern verletzungs- oder formbedingt die Alternativen fehlen. Weil für jedes System Spieler fehlen, die nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind, sondern die in der Lage wären, sich darüber hinaus auch mit ihren Mitspielern zu beschäftigen.

Würde die Mannschaft von Hertha BSC mit sich selbst eine Beziehung führen, man würde ihr eine Pause und ein wenig Abstand anraten. Zu blöd, dass am Samstag um 18.30 Uhr Werder Bremen ins Berliner Olympiastadion kommt. Es bleibt eben kompliziert.

Sendung: rbb UM6, 20.01.2021, 18:15 Uhr