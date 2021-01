"Ich will ehrlich sein: Ich habe gut geschlafen. Und so lange ich gut schlafe, so lange läuft alles nach Plan. Natürlich haben wir gestern verloren. Natürlich haben wir 17 Punkte, was nicht gut aussieht. Aber trotzdem habe ich ein gutes inneres Gefühl gehabt. Vor dem Spiel war angesagt, dass wir dort gewinnen, wenn wir Flanken und Standards verhindern. Leider haben wir zwei Tore nach Flanken bekommen. In der ersten Halbzeit haben wir gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt, sind auch in Führung gegangen. Und dann kommen solche Flanken, die man auch verhindern oder rausköpfen kann. Der Elfmeter (zum 3:1, Anm. d. Red.) zählt für mich nicht, weil wir da alles geöffnet hatten. Dass da selbst Cunha zurückgelaufen ist, spricht für die Moral und die Einstellung. Wichtig ist, dass die Jungs sich wegen der 17 Punkte nicht unsicher fühlen. Weil wenn der Moment kommt, dann gibt es keine teuren und billigen Spieler, sondern unsichere Spieler. Und das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, durch Teamgeist, Struktur, taktisches Verhalten eine Basis zu haben."