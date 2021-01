Das letzte Aufeinandertreffen von Union Berlin und Bayer Leverkusen an der Alten Försterei hatte es in sich. Als die minutenlangen Spielunterbrechungen wegen Pyrotechnik im Gästeblock längst vergessen waren und Bayer in der 83. Minute durch Moussa Diaby mit 2:1 in Führung ging, schien das Spiel durch. Doch dann kam die 87. Minute, dann kam Marius Bülter, der mit einem überragenden Schlenzer vom linken Strafraumeck zum 2:2-Ausgleich traf.

Doch ein Spiel hat bekanntlich 90 Minuten oder wie in diesem Fall: 97 Minuten. Weshalb Bayer doch noch als Sieger den Platz verließ, da Karim Bellarabi in der vorletzten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 vollstreckte. Wieder nichts mit einem Punktgewinn für Union gegen Leverkusen.