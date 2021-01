Dem 1. FC Union liegen die Großen der Liga. Das haben die Köpenicker in dieser Saison mit Siegen gegen Dortmund (2:1) und erst vergangene Woche gegen Leverkusen (1:0) unter Beweis gestellt. Der Lohn: eine sensationelle Hinrunde und die Aussicht von einem Champions-League-Platz aus in die Rückserie zu starten. Mit RB Leipzig wartet nun jedoch ein Angstgegner. Vier der vorigen fünf Partien verloren die Rot-Weißen gegen den Königsklassen-Halbfinalisten. Um diese Serie zu brechen, nimmt Coach Urs Fischer drei Änderungen in seiner Startelf vor. Für den verletzten Sheraldo Becker soll der Siegtorschütze aus dem Spiel gegen Leverkusen, Cedric Teuchert, in der Offensive für Gefahr sorgen. Kapitän und Rechtsverteidiger Christopher Trimmel bekommt eine Pause und wird durch den norwegischen Nationalspieler Julian Ryerson vertreten. Im defensiven Mittelfeld steht Grischa Prömel nicht im Kader, Sebastian Griesbeck wird ihn ersetzen.



Etwas überraschend steht Innenverteidiger Florian Hübner von Beginn an auf dem Platz. Der Abwehrmann hatte sich am Montag im Training verletzt und musste in der Berliner Charité untersucht werden.