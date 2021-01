Seit fast 55 Jahren ist Tasmania Berlin Inhaber des Bundesliga-Negativrekords von 31 sieglosen Spielen - und diesen Titel behält der Verein auch weiterhin. Weil Schalke am Samstag klar gegen Hoffenheim siegte, feierten die Fans der Berliner.

Tasmania Berlin behält seinen Negativrekord von 31 Bundesliga-Spielen ohne Sieg in Folge für sich allein. Schalke 04 war in den vergangenen Wochen auf dem Weg, diesen Rekord einzustellen. Seit 30 Spielen hatten die Gelsenkirchener saisonübergreifend nicht gewonnen. Am Samstagnachmittag siegten sie aber - und zwar klar mit 4:0 gegen Hoffenheim - und durchbrachen somit ihre Sieglosserie.