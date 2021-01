Gelingt Union in Augsburg ein erfolgreicher Rückrunden-Auftakt?

Die Hinrunde des 1. FC Union war mit 28 Punkten furios. Nun starten die Köpenicker in Augsburg in die Rückserie. Dabei soll es besser laufen als im ersten Duell - denn gegen die Schwaben kassierte der Tabellensiebte eine seiner wenigen Pleiten in dieser Saison.

Unter der Woche war es tatsächlich mal wieder so weit: Der 1. FC Union - wohl die Überraschungsmannschaft der Bundesliga-Hinrunde - verlor mit 0:1 bei Top-Team Leipzig. Es war erst die dritte Niederlage der Saison für die Köpenicker. Neben, ausgerechnet, dem 1:3 im Hauptstadtderby bei Hertha BSC hatten sie gleich zum Saisonauftakt eine Pleite kassiert - Gegner war damals der FC Augsburg.

Zum Start der Rückserie soll es gegen die bayerischen Schwaben im zweiten Anlauf besser laufen. Unterschätzen sollten die Berliner den Tabellenzwölften dabei nicht. Das Team von Heiko Herrlich verlor zwar zuletzt drei Mal in Folge - die letzte Pleite am Mittwochabend gegen Rekordmeister Bayern München war aber mit 0:1 knapp und am Ende sehr unglücklich.

Union-Trainer Urs Fischer verändert seine Mannschaft für die Partie auf vier Positionen. Den gesperrten Florian Hübner ersetzt Nico Schlotterbeck in der Fünferkette. Kapitän Christopher Trimmel kehrt für Julian Ryerson in die Startelf zurück. Und auch zwei zuletzt angeschlagene Spieler stehen wieder in der Anfangsformation: Für Grischa Prömel und Sheraldo Becker müssen Sebastian Griesbeck und Cedric Teuchert vorerst auf der Bank Platz nehmen.