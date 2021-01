So geschlossen wie auf dem Platz präsentiert sich das Team von Urs Fischer auch vor den Mikrofonen der Journalisten. "Was ich bei uns gut finde ist, dass sich wirklich jeder von dieser Tabellensituation frei machen kann und wirklich nur ans nächste Spiel denkt", sagte zuletzt exemplarisch Robin Knoche. Das sind zwar altbekannte Fußballer-Phrasen, aber die Unioner scheinen sich bislang tatsächlich dran zu halten. So wie sie tritt keine Mannschaft auf, die längst von Europa träumt.

Union Berlin lässt trotz der zahlreichen Verletzten nicht nach und klettert Platz für Platz in der Tabelle nach oben, inzwischen stehen die Eisernen vor dem kommenden Gegner Wolfsburg auf Platz fünf. Besonders beeindruckend ist die Form von Stürmer Taiwo Anwoniyi, der das Fehlen von Max Kruse und Joel Pohjanpalo fast alleine vergessen macht, mit fünf Toren und zwei Vorlagen in den letzten sieben Spielen.

Die Wölfe haben zwar größere finanzielle Möglichkeiten und stehen deshalb deutlich selbstverständlicher auf einem Europacup-Platz als Union, aber sonst gibt es einige Gemeinsamkeiten. Beide Mannschaften zeichnet ein äußerst intensives Spiel aus. Auch der VfL hat, ähnlich wie Union, eine körperlich starke Mittelfeldzentrale mit Xaver Schlager und Maximilian Arnold. Und auch bei den Wölfen sind die Außenverteidiger wichtig fürs Offensivspiel. "Viele Dinge, die sie gut machen, machen wir auch gut", sagt Union-Trainer Urs Fischer, der vor allem die Einstellung seiner Mannschaft gerne als "eklig" bezeichnet. Man könnte also sagen: Es wird am Samstag auch darauf ankommen, wer der Ekligere ist.

Das 2:2-Unentschieden in der Rückrunde der vergangenen Saison, am 1. März 2020, war das bislang letzte Spiel in einem ausverkauften Stadion an der Alten Försterei - für die Jüngeren: Das bedeutet vor 22.012 Fans. Danach kam die Saisonunterbrechung wegen Corona, Geisterspiele, ein paar Spiele mit etwa 5.000 Zuschauern und wieder Geisterspiele.

Die beiden Tore in dieser Partie erzielte Union Berlin nach ruhenden Bällen von Christopher Trimmel, der erst Marvin Friedrich und dann Sebastian Andersson bediente. Vielleicht erinnert sich daran ja auch Urs Fischer, denn dieses Mittel haben die Eisernen immer noch im Repertoire.