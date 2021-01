Wegen der Corona-Krise hat die "An der alten Försterei" Stadionbetriebs AG mit ihrem Hauptpartner 1. FC Union Berlin erstmal seit dem Bau der Haupttribüne 2012/2013 wieder einen Jahresfehlbetrag hinnehmen müssen. "Natürlich ist die Pandemie nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Die Konsequenzen für die AG sind besonders", sagte Dirk Thieme, Vorstand der Stadionbetriebs AG bei der digital abgehaltenen Hauptversammlung am Dienstagabend.

Die AG musste demnach 2019/2020 ein Minus von 605.000 Euro verzeichnen. 542.000 Euro davon entfielen auf Mietminderungen für den Fußball-Bundesligisten. Der bisherige Bilanzverlust in Höhe von rund 911.000 Euro stieg durch den Fehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2019/20 auf insgesamt über 1,5 Millionen Euro an.