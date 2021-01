Hübner wurde im Rahmen der Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen vorgeworfen, Gegenspieler Nadiem Amiri rassistisch beleidigt zu haben. Dieser Verdacht habe sich nicht bestätigt, wie Hübners Verein, der 1. FC Union Berlin, in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Kontrollausschuss des DFB hat sein Ermittlungsverfahren gegen die Union-Profis Florian Hübner und Cedric Teuchert abgeschlossen. In der Folge wurde Hübner aufgrund "unsportlichen Verhaltens" zu einer Sperre von zwei Spielen und zusätzlich mit einer Geldstrafe belegt. Die Ermittlungen gegen Teuchert wurden eingestellt.

Für die tatsächlich gefallene Wortwahl hatte sich Hübner unmittelbar nach Spielschluss bei Amiri entschuldigt. Zum Urteil des DFB wird er von seinem Verein wie folgt zitiert: "Ich bin froh, dass die Angelegenheit erledigt ist und schnell einen Abschluss gefunden hat. Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich mich überhaupt in die Auseinandersetzung der Leverkusener Mannschaft mit dem Schiedsrichter eingelassen habe. (...) Für mein Verhalten in der verbalen Auseinandersetzung mit dem Leverkusener Spieler Nadiem Amiri bin ich zu Recht bestraft worden. Von grundlegender Bedeutung ist für mich, dass das Sportgericht und der DFB davon ausgehen, dass ich selbst zuvor verbal attackiert worden bin und dass meine Äußerungen nicht diskriminierend oder in irgendeiner Weise rassistisch waren."

Unions Präsident Dirk Zingler ergänzte an gleicher Stelle: "Dass es auf dem Platz von beiden Seiten Beleidigungen gab, ist äußerst bedauerlich und absolut unnötig. Sich dafür öffentlich zu entschuldigen, zeugt von Größe und Verantwortungsbewusstsein." Der 1. FC Union Berlin und Florian Hübner haben das Urteil akzeptiert. Es ist damit rechtskräftig.