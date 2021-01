Bild: imago images/O. Behrendt

Hertha vor dem Heimspiel gegen Bremen - Labbadias letzte Chance?

21.01.21 | 16:40 Uhr

Krisenstimmung bei Hertha BSC. Der Verein taumelt dem Relegationsplatz entgegen, Trainer und Manager kämpfen um ihren Job. Der Versuch, eine Aufbruchstimmung vor dem Spiel gegen Werder Bremen zu schaffen, scheitert. Von Jakob Rüger

Herthaner im Fokus

Trainer Bruno Labbadia sah auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel müde und erschöpft aus. Die Kritik und vor allem der Druck haben zugenommen, das Spiel gegen Werder könnte schon sein letztes sein, nach nur neun Monaten als Hertha-Trainer. "Ich stehe in der Verantwortung", sagt Labbadia. "Ich bin in der Führungsposition und muss jetzt voran gehen. Wir liegen am Boden, die Frage ist immer, will man liegen bleiben? Da bin ich noch nie ein Freund von gewesen." Markige Worten vom Trainer, der auch weiß: Er muss nun gegen Bremen liefern: "Wir wissen in welcher Situation wir sind und wir haben nie etwas schön geredet." Zuletzt haben Labbadias Maßnahmen auf dem Feld nicht gegriffen. Dodi Lukebakios Verschiebung auf die Spielmacherposition erwies sich als Flop. Die Doppelspitze aus Jhon Cordoba und Krzysztof Piątek harmoniert nicht. Die Einwechslungen gegen Hoffenheim verpufften. Der Trainer ist an der aktuellen Situation nicht unschuldig. "Natürlich kann jeder die Tabelle lesen und sie hat Aussagekraft", nimmt Manager Michael Preetz den Trainer in die Pflicht. "Wir müssen den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern." Ein klarer Auftrag, an dem sich Labbadia nach dem Bremen-Spiel messen lassen muss.

Das Personal

Der Trainer kann weiter auf die Spieler zurückgreifen, die er schon für Hoffenheim zur Verfügung hatte. Spielmacher Matheus Cunha hat, anders als von Labbadia vorhergesagt, die kompletten 90 Minuten durchgehalten. Innenverteidiger Omar Alderete könnte nach einer durchwachsenen Leistung durch Jordan Torunarigha ersetzt werden. Offensiv haben sich weder Piątek noch Lukebakio für einen Startelfstart aufgedrängt. Doch hier fehlen Labbadia die Alternativen. Am Ende der englischen Woche würde eine Rotation Sinn machen, doch Hertha ist derzeit nicht in der Lage, Schlüsselspieler zu schonen. Es fehlen: Dedryck Boyata (Fuß), Javairo Dilrosun (Knie), Marvin Plattenhardt, Eduard Löwen und Marton Dardai (alle muskuläre Probleme).

Die Form

Hertha schafft einfach nicht die Wende. In den letzten zehn Spielen gelangen nur zwei magere Siege (gegen den 1.FC Union und Schalke). 17 Punkte am Ende der Hinrunde, das ist die schlechteste Bilanz seit der Abstiegssaison 2011/12. Hertha könnte bei einer Niederlage gegen Bremen sogar auf einen Relegationsplatz rutschen - ein Desaster. Keine Frage, der teure Kader, eigentlich für Europa zusammengestellt, steckt spätestens jetzt im Abstiegskampf. Die Mannschaft zeigte in den vorigen beiden Spielen ordentliche Ansätze, mehr aber auch nicht. Nach der Niederlage gegen Hoffenheim sagte Trainer Labbadia: "Besser kann man die ersten 30 Minuten nicht spielen." Sollte das wirklich stimmen, steht es wahrlich schlecht um die Mannschaft. Ineffektiver Ballbesitz und keine Bewegung bestimmten das Bild auf dem Platz. Es fehlt weiter eine Spielidee und die offensive Durchschlagskraft. Hertha wartet nun seit 280 Minuten auf ein eigenes Tor. "Uns fehlt der letzte Pass und die Sauberkeit in unserem Offensivspiel", bemängelt Labbadia. Er muss die Probleme in diesen Tagen im Training schnellstmöglich lösen.

Der Gegner

Werder Bremen ist unberechenbar, die Saison gleicht einer Achterbahnfahrt. In der Hansestadt fehlt es an Konstanz bei den Leistungen und den Ergebnissen. Die schlechte Nachricht für alle Hertha-Fans: So wie unlängst Hoffenheim kommt auch Bremen angeschlagen nach Berlin. Das hilft der Alten Dame nicht unbedingt, Hertha war zuletzt eher Aufbaugegner für die Konkurrenz. Bruno Labbadia erwartet wieder einen defensiv eingestellten Gegner: "Sie stehen sehr tief und sehr kompakt. Wir brauchen viel Geduld und müssen die Lücken finden und Räume schaffen." Genau das hat beim bitteren 0:3 gegen Hoffenheim nicht funktioniert.

Besonderheiten

Die Verantwortlichen von Hertha BSC strahlen derzeit kein Selbstvertrauen oder Optimismus aus. Dabei legen sie genau darauf jetzt Wert. "Wenn du in der schwierigen Situation bist, dann musst du Energie ausstrahlen und auch Energie versprühen", sagt ein zurückhaltender Manager Michael Preetz mit leiser Stimme. Er ist im Verein nicht gerade als führungsstarker Mann bekannt. Und ebenfalls angezählt. Hertha-Fans haben im Netz eine Petition zur Absetzung des Geschäftsführers Sport gestartet. Am Samstag soll es vor dem Spiel eine Demonstration gegen den Manager geben, die Fans wollen so ihrem Ärger Luft machen. "Ich bin natürlich schon wegen meiner Position verantwortlich für den sportlichen Bereich bei Hertha BSC", so Preetz. "Ich stelle mich meiner Verantwortung und bin gefordert, dass wir die Situation so schnell wie möglich ändern." Das bedeutet auch: Liefert Labbadia nicht endlich Punkte, dann muss Preetz wohl den 14. Trainer seiner elfjährigen Amtszeit als Hertha-Manager suchen. Eine solche Bilanz hätte in anderen Bundesliga-Vereinen kein sportlich Verantwortlicher überlebt. Bremen wird zum Schlüsselspiel für Labbadia und für Preetz.

