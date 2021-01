Torhüterin Vanessa Fischer hat sich langfristig an Turbine Potsdam gebunden. Wie der Frauen-Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, hat die 22-Jährige ihren Vertrag vorzeitig verlängert.

Die gebürtige Frankfurterin (Oder) kam 2011 vom 1. FC Frankfurt nach Potsdam und durchlief sowohl dort als auch in der Nationalmannschaft sämtliche Jugendmannschaften. In der Bundesliga steht Fischer bisher bei zwei Einsätzen. Aktuell fällt sie allerdings wegen einer Schulter-Operation aus.

"Ich freue mich sehr, auch in den nächsten Jahren das Turbine-Trikot tragen zu können. Ich möchte ein Rückhalt sein, um die Ziele des Vereins zu erreichen, aber auch meine persönliche Entwicklung weiter vorantreiben. Ich fühle mich hier bei Turbine sehr wohl und bin mit dem Verein in den 10 Jahren, die ich hier bin, groß geworden", wird die 22 Jahre alte Fischer in der Vereinsmitteilung zitiert.