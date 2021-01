Ein Sieg bei der Arminia in Bielfeld wäre für Hertha BSC und Cheftrainer Bruno Labbadia wichtig gewesen und hätte etwas Konstanz in die Mannschaft gebracht. Und natürlich Luft nach unten. Doch das Spiel ging verloren, trotz guter Anzeichen im Vorfeld. Der 54-Jährige sprach am Montag deswegen in einer Medienrunde über ...