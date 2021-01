Doch ganz so gefährlich ging es dann doch nicht zu beim ersten Mannschaftstraining und so huschte ihm schnell ein Lächeln ins Gesicht. "Ich habe heute ein gutes Gespräch mit der Mannschaft gehabt. Wir sind sehr positiv. Mein erster Eindruck ist sehr gut, nachdem was ich heute im Training gesehen habe, sogar besser als ich gedacht habe", lautete sein erstes Fazit.

Pal Dardai sah müde aus, als er am Dienstagmittag zum zweiten Mal als Cheftrainer von Hertha BSC vorgestellt wurde. Er habe in der letzten Nacht nicht geschlafen, gab der Ungar zu - und nannte auch gleich den Grund: "Ich habe gedacht: Ich komme hier rein, da sind 20 Alligatoren, die mich wahrscheinlich auffressen. Denn die haben schon ein paar Trainer aufgefressen."

Arne Friedrich, mit dem Dardai einst bei Hertha BSC gemeinsam auf dem Platz stand, hat vollstes Vertrauen in den Cheftrainer. "Pal wird diese Gruppe wieder auf den richtigen Weg bringen", so der Sportdirektor. Er sei "für uns der absolute Wunschkandidat gewesen".

Dardai sei nach seiner Trennung von Hertha 2019 wieder voller Energie. "Ich glaube, man merkt es: Er sprudelt förmlich, er ist sehr motiviert", findet auch Arne Friedrich. Die negativen Ereignisse der letzten Zeit sollen auch deshalb keine Rolle spielen. "Alles was war, interessiert mich nicht", so Dardai.

Worauf dieser bei seiner Mannschaft in den kommenden Wochen Wert legt, verriet Dardai bereits. "Bei mir gibt es taktische Disziplin, es gibt viele Dinge, die die Spieler machen müssen. Das ist eine Mentalität." Mit welcher Philosophie er und sein Trainerstab die Aufgabe genau angehen wollen, soll am Mittwoch besprochen werden.

Vom jüngsten Teil seiner Vergangenheit, Herthas U16, die er betreute, verabschiedete sich der 44-Jährige am Montag. "Es hat ein bisschen weh getan. Die Nachwuchsarbeit ist mir ans Herz gewachsen", berichtet er von dem emotionalen Moment, bei dem er auch geweint habe, "und das nicht wenig".

Nun sollen mit ihm wieder freudigere Zeiten im Profiteam anbrechen. Bis Mitte 2022 hat Dardai einen Vertrag, will so weit in die Zukunft aber noch nicht denken. "Bis zum Sommer will ich einen guten Job machen. Es muss auch für mich Spaß machen. Dann schauen wir."