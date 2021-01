Vor dem Krisengipfel in Köln

In der Folge wird eine Reihe offener Fragen gestellt. Zum Beispiel möchte die Hertha-Geschäftsführung wissen, was die größten Stärken und Hemmnisse des Vereins sind, welche Entscheidungen gut sind und welche verbessert werden müssen.

Der Großteil der Umfrage besteht jedoch aus Fragen mit vorgegebenen Antworten. Zum Beispiel werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, ob im Verein Entscheidungen, an denen sie beteiligt waren, sehr viel langsamer, etwas langsamer, etwas schneller oder sehr viel schneller als bei den Wettbewerbern der Hertha getroffen werden.

Außerdem wird auf einer Skala von 0 bis 10 unter anderem gefragt, ob Schlüsselpositionen mit den richtigen Führungspersonen besetzt sind.

Zum Ende des digitalen Fragebogens, der von der gesamten Geschäftsleitung unterschrieben ist, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu zwei Thesen abgeben: "Alles in allem ist Hertha BSC sehr effektiv in der Entscheidungsfindung und Umsetzung" sowie "Hertha BSC muss sich maßgeblich ändern, um in den nächsten fünf Jahren erfolgreich zu sein."