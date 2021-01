Trotz seines Handicaps geht Umut Oral positiv durchs Leben - und offen mit seiner eigenen Geschichte um. "Jeder kann so ein Schicksal haben wie ich. Ich will ein gutes Vorbild sein", erzählt er. Dass ihm das bisher gelungen ist, wie er bei seinen Nachwuchskickern bemerkt. "Leute aus meiner alten Mannschaft haben früher den Leuten, die im Rollstuhl sitzen, nicht geholfen", erinnert er sich. Kinder in diesem Alter hätten wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Handicap, sagt er. "Seitdem ich sie trainiert habe, haben sie auch anderen zum Beispiel auf der Straße geholfen", berichtet er mit Stolz in der Stimme.

Seit seinem Unfall hat der Fußball-Trainer schon vieles erreicht. Ziele hat er aber immer noch. "Mein Hauptziel ist es, wieder einigermaßen selbstständig zu laufen", berichtet er. Mit einem Gehwagen klappt das bereits gut, täglich macht er Fitnessübungen zu Hause. Und dann hat er da noch einen Wunsch. "Als Trainer würde ich gerne etwas Professionelles machen, vielleicht in einem anderen Land als Profitrainer arbeiten."