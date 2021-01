In Berlin ist am Montagvormittag vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) der "Große Stern des Sports" in Gold verliehen worden. Der DOSB würdigt mit der Auszeichnung ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und geht an den IcanDo e.V. aus Niedersachsen, der ein spezielles Sportangebot für Grundschulen während der Corona-Pandemie entworfen hat.

Der Karateverein Zanshin-Siegerland e.V. aus Nordrhein-Westfalen landete auf dem mit 7.500 Euro dotierten zweiten Platz. Dritter wurde der Duvenstedter Sportverein von 1969 e.V. aus Hamburg, prämiert mit 5.000 Euro.