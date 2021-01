Das Auswärtsspiel der Füchse Berlin in der EHF European League bei Sporting Lissabon muss erneut verschoben werden. Die für den kommenden Dienstag angesetzte Begegnung in der Gruppenphase kann aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Portugal nicht stattfinden, wie die Füchse am Freitag mitteilten.

"Der Spielausfall ist sehr schade, wir hatten uns ganz bewusst für diesen ganz frühen Termin entschieden, um eine Entzerrung des Wettkampfkalenders zu ermöglichen. So bleiben wir auf Kosten für Flüge und Hotel hängen und finden einen verspäteten Einstieg in die Rückrunde", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.