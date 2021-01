"Wir sind superglücklich. Wir haben uns genauso vorbereitet wie auf jeden starken Gegner", sagte Torhüter Johannes Bitter im ARD-Interview: "Das Ergebnis ist dann natürlich völlig okay." In Sachen Corona sei "nicht alles perfekt, aber es wurde nachjustiert. Es wird alles funktionieren."

Im zweiten Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) gegen Kap Verde kann Deutschland den Einzug in die nächste Turnierphase perfekt machen. Beim WM-Neuling waren nach der Ankunft am Donnerstag vier Spieler positiv auf Corona getestet worden. Eine weitere Testreihe am Freitag ergab jedoch ausschließlich negative Befunde, so dass Kap Verde wie geplant am Turnier teilnehmen darf.

Der Sieg der umgebauten deutschen Auswahl geriet gegen Uruguay wie erwartet nie in Gefahr. "Die Uruguayer haben Probleme mit dem Arbeitsgerät, der ein oder andere auf der Mittelposition scheint auch übergewichtig zu sein", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning in der Halbzeit am ARD-Mikrofon: "Es fehlt der absolute Wettkampfcharakter." Busdestrainer Gislason konnte auf allen Positionen fleißig Personal tauschen.