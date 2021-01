Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend in einer spannenden Partie gegen Ungarn mit 28:29 (14:15) verloren. Trotzdem qualifiziert sich die Mannschaft von Alfred Gislason als Zweiter der Gruppe A hinter Ungarn für die Hauptrunde. Ein Unentschieden zum Vorrundenabschluss hätte bereits zum Gruppensieg gereicht.

Im ersten Abschnitt waren die Ungarn das klar bessere Team und kamen vor allen Dingen am Kreis häufig zu erfolgreichen Abschlüssen. Nach einem zwischenzeitlichen 10:15 aus deutscher Sicht ging es mit nur einem Tor Rückstand in die Halbzeitpause. Das war in erster Linie Torhüter Johannes Bitter zu verdanken, der nach rund 20 Minuten den glücklosen Andreas Wolf im deutschen Tor ablöste.

Rückraumspieler Paul Drux von den Füchsen Berlin trug durch den wuchtigen Einsatz seiner 103 Kilogramm Körpergewicht zur Aufholjagd Mitte des zweiten Abschnitts maßgeblich bei. Ihm gelangen drei Treffer. In den letzten zehn Minuten ging die DHB-Auswahl sogar in Führung, musste aber wenige Sekunden vor Schluss doch noch den entscheidenden Treffer hinnehmen.

In der Hauptrunde treffen Drux und Co. nun auf Spanien, Polen und Brasilien.