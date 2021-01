Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Ermittlungsverfahren gegen Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC eingestellt. Cunha war zunächst verdächtigt worden, im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (0:0) am vergangenen Samstag eine Beleidigung in Richtung der gegnerischen Trainerbank gebrüllt zu haben. Laut Aussagen der Beteiligten im Anschluss an die Partie hatte Cunha sich noch während des Spiel entschuldigt.

Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses, stellte am Freitag klar: "Nach den vom Kontrollausschuss durchgeführten Ermittlungen konnte kein Nachweis einer beleidigenden Äußerung durch den Spieler Cunha erbracht werden. Seitens des 1. FC Köln wurde ferner auch keine Anzeige bei uns erstattet."