Im Sommer sollen die Olympischen Spiele in Tokio nachgeholt werden. Die Sportlerinnen und Sportler stecken mitten in den Vorbereitungen. Und auch an den Geräten für die Wettkämpfe wird seit Monaten gefeilt - unter anderem in Berlin-Oberschöneweide.

In Berlin-Oberschöneweide wird mit Hochdruck am Erfolg der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen gearbeitet. Im FES bereiten sich nicht etwa die Sportler auf die Wettkämpfe vor, vielmehr wird hier ihr Equipment entworfen, entwickelt, gebaut und optimiert. Die Kanus für die Sommerspiele in Tokio und die Bobs für die Winterspiele in Peking sind "Made in Berlin".

Insgesamt 75 Mitarbeiter sind dafür im FES beschäftigt. Bei ihrer Arbeit kommt es auf Präzision und Perfektion an. Die Sportgeräte werden auf den Zehntelmillimeter genau bearbeitet, um so das Maximum innerhalb des Reglements herauszuholen. "Wenn unsere Geräte am Ende vorne liegen, dann ist es genau das, was von uns erwartet wird", sagt Michael Nitsch, der Direktor des FES. "Das ist so, wie wenn ein Klempner kommt und zu Hause etwas repariert. Man macht da nicht einen riesigen Bohei. Wir werden dafür bezahlt, dass es funktioniert. Aber natürlich ist das Herz dabei", so Nitsch.

Rund sechs Monate dauert es, bis ein Kanu für die Olympischen Spiele fertig ist - von der Idee bis zur Fertigstellung. Dass Olympia in Tokio wegen der Corona-Pandemie vom vorigen auf dieses Jahr verschoben wurde, entspannt den Zeitplan im FES nicht. Ganz im Gegenteil: "Dadurch, dass ein Wettkampfjahr stattgefunden hat, aber eben ohne die Spiele, gibt es jetzt schon wieder neue Ideen und Wünsche", erklärt Dirk Böhme, Projektleiter Kanu beim FES. Die Geräte aus dem Sommer sind wenige Monate später an einigen Stellen also schon wieder überholt.